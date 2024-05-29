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Жена депутата объяснила, почему обозвала Новосибирск Мухосранском

Источник:
Sibnet.ru
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Жена депутата Горсовета Новосибирска Александра Тарасова Мария попала в скандал, после того как в своих соцсетях назвала город Мухосранском.

Поведение Тарасовой, которая в соцсетях передала привет из Мухосранска, раскритиковал телеграм-канал «Любить Новосибирск».

«У меня аллергия на пыль, и когда город начали посыпать отсевом, я стала задыхаться. <…> И вот в тот день, когда был оставлен комментарий этот про Мухосранск, я пробежала забег в Академгородке, села в машину и начала рыдать, пылища такая, что дальше я дышать не могла», — объяснила свои слова Тарасова изданию NGS.

Супруга депутата признала, что это было «гневно, резко, некрасиво», но она делилась эмоциями только со своими друзьями.

Александр Тарасов — депутат Горсовета с 2010 года, возглавляет комиссию по культуре, спорту, молодежной политике. Работает заместителем директора по социальному развитию на «Новосибирском патронном заводе».

Почему в Новосибирске так много пыли

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Жизнь #Город #Новосибирск #Местная власть
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