Макрон поддержал удары западным оружием по России

Запад должен позволить Украине наносить удары по территории России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы должны позволить Украине уничтожать военные объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы, но мы не должны позволять поражать другие военные или гражданские объекты на ее территории», — цитирует РИА Новости Макрона.

По его мнению, передача Киеву дальнобойных вооружений, способных поражать объекты в глубине российской территории, не является эскалацией конфликта.

Ранее к этому призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории.

Госдеп США и Пентагон заявили, что продолжают выступать против таких ударов по России. Белый дом позднее поддержал это заявление.