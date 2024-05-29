НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Макрон поддержал удары западным оружием по России

Источник:
РИА Новости
485 0
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Запад должен позволить Украине наносить удары по территории России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы должны позволить Украине уничтожать военные объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы, но мы не должны позволять поражать другие военные или гражданские объекты на ее территории», — цитирует РИА Новости Макрона.

По его мнению, передача Киеву дальнобойных вооружений, способных поражать объекты в глубине российской территории, не является эскалацией конфликта.

Ранее к этому призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории.

Госдеп США и Пентагон заявили, что продолжают выступать против таких ударов по России. Белый дом позднее поддержал это заявление.

Тема: Военная операция на Украине
МИД Польши допустил отправку войск на Украину
Главком ВСУ утвердил прием французских военных на Украине
Путин заявил, что организаторы терактов в России просчитались
ФСБ заявила о росте активности спецслужб Украины у границ России
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина ударила по российской системе управления ядерными силами
Путин назвал Украине условия новых переговоров
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Кремль оценил необходимость новой мобилизации
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Топ комментариев

mihan-krap

Микространы, как маленькие собачки, громко лают, пока рядом хозяин)

Панкратов

Чем мельче шавка, тем громче лай...

Captain Nemo

И воевать они будут с нами на вооружении из нашего же металла

Sovik

Неужели существует только два пути - европейский или пророссийский? Почему бы грузинам не пойти прогрузинским...