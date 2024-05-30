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Появилась информация о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк

Источник:
Sibnet.ru
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Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: © https://vk.com/azavorotnyuk

Информацию о смерти Анастасии Заворотнюк разместили в социальной сети от имени близких актрисы.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится в сообщении.

Сообщение о смерти Заворотнюк также подтвердил директор актрисы ТАСС. Актрисе было 53 года.

Зрителям Заворотнюк известна в основном по роли в сериале «Моя прекрасная няня». О болезни артистки стало известно в 2020 году, у нее была диагностирована опухоль головного мозга.

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