Появилась информация о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк

Информацию о смерти Анастасии Заворотнюк разместили в социальной сети от имени близких актрисы.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится в сообщении.

Сообщение о смерти Заворотнюк также подтвердил директор актрисы ТАСС. Актрисе было 53 года.

Зрителям Заворотнюк известна в основном по роли в сериале «Моя прекрасная няня». О болезни артистки стало известно в 2020 году, у нее была диагностирована опухоль головного мозга.