Дочь Заворотнюк попрощалась с матерью в соцсети

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна посвятила смерти матери публикацию в социальной сети.

Анна Заворотнюк опубликовала фото с мамой восьмилетней давности. На нем семья прячется от дождя под деревом. Анна рассказала, что снимок телефон сам показал ей, как воспоминание, это произошло как раз накануне смерти.

«А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», — написала дочь актрисы.

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно в четверг, 30 мая. Актриса скончалась после четырех лет борьбы с онкологией.