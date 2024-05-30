Путин назвал две самые важные в жизни вещи

В жизни человека нет ничего важнее двух вещей — любви и детей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, следует из трансляции мероприятия в телеграм-канале Кремля.

«Вы воспитываете детей в атмосфере любви, заботы, взаимного уважения и взаимной поддержки. И что очень важно — подаете замечательный пример другим людям, глядя на вас все понимают, насколько значимо в жизни родительское и семейное счастье», — сказал Путин.

По данным Минтруда от 2022 года, в России проживало 2,1 миллиона многодетных семей, из которых почти 2,5 тысячи воспитывали десять и более детей.

При этом, по данным государственной статистики, в 2022 году только за период январь—октябрь зарегистрировали 868,7 тысячи браков и 567,3 тысячи разводов: то есть на десять браков приходится семь разводов.