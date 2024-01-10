Подсчитано количество рожденных в России фигуристов на ЧЕ

Анастасия Губанова, выступающая за Грузию
Фото: © @nastya_gubanchik
Чемпионат Европы по фигурному катанию, стартующий в литовском Каунасе 10 января, пройдет с участием 24 спортсменов, рожденных в России.
Четыре одиночницы, семь одиночников, восемь парников и пять танцоров выступят за сборные Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии.
Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы-2024:
Мужчины
- Федор Читипаховян (Санкт-Петербург) — Армения
- Владимир Литвинцев (Ухта) — Азербайджан
- Георгий Рештенко (Санкт-Петербург) — Чехия
- Макар Сунцев (Пермь) — Финляндия
- Никита Старостин (Санкт-Петербург) — Германия
- Александр Власенко (Тюмень) — Венгрия
- Владимир Самойлов (Москва) — Польша
Женщины
- Анастасия Губанова (Тольятти) — Грузия
- Мария Сенюк (Москва) — Израиль
- Екатерина Куракова (Москва) — Польша
- Антонина Дубинина (Москва) — Сербия
Пары
- Павел Ковалев (Санкт-Петербург) — Франция
- Анастасия Метелкина (Владимир) — Грузия
- Лука Берулава (Москва) — Грузия
- Никита Володин (Санкт-Петербург) — Германия
- Мария Павлова (Москва) — Венгрия
- Алексей Святченко (Санкт-Петербург) — Венгрия
- Дарья Данилова (Москва) — Нидерланды
- Юлия Щетинина (Нижний Новгород) — Польша
Танцы на льду
- Асаф Казимов (Санкт-Петербург) — Испания
- Евгения Лопарева (Москва) — Франция
- Глеб Смолкин (Санкт-Петербург) — Грузия
- Мария Игнатьева (Екатеринбург) — Венгрия
- Никита Лысак (Клин) — Словакия
Спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в соревнованиях из-за отстранения.