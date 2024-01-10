Подсчитано количество рожденных в России фигуристов на ЧЕ

Чемпионат Европы по фигурному катанию, стартующий в литовском Каунасе 10 января, пройдет с участием 24 спортсменов, рожденных в России.

Четыре одиночницы, семь одиночников, восемь парников и пять танцоров выступят за сборные Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии.

Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы-2024:

Мужчины

Федор Читипаховян (Санкт-Петербург) — Армения

Владимир Литвинцев (Ухта) — Азербайджан

Георгий Рештенко (Санкт-Петербург) — Чехия

Макар Сунцев (Пермь) — Финляндия

Никита Старостин (Санкт-Петербург) — Германия

Александр Власенко (Тюмень) — Венгрия

Владимир Самойлов (Москва) — Польша

Женщины

Анастасия Губанова (Тольятти) — Грузия

Мария Сенюк (Москва) — Израиль

Екатерина Куракова (Москва) — Польша

Антонина Дубинина (Москва) — Сербия

Пары

Павел Ковалев (Санкт-Петербург) — Франция

Анастасия Метелкина (Владимир) — Грузия

Лука Берулава (Москва) — Грузия

Никита Володин (Санкт-Петербург) — Германия

Мария Павлова (Москва) — Венгрия

Алексей Святченко (Санкт-Петербург) — Венгрия

Дарья Данилова (Москва) — Нидерланды

Юлия Щетинина (Нижний Новгород) — Польша

Танцы на льду

Асаф Казимов (Санкт-Петербург) — Испания

Евгения Лопарева (Москва) — Франция

Глеб Смолкин (Санкт-Петербург) — Грузия

Мария Игнатьева (Екатеринбург) — Венгрия

Никита Лысак (Клин) — Словакия

Спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в соревнованиях из-за отстранения.