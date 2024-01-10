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Подсчитано количество рожденных в России фигуристов на ЧЕ

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию
Анастасия Губанова, выступающая за Грузию
Фото: © @nastya_gubanchik

Чемпионат Европы по фигурному катанию, стартующий в литовском Каунасе 10 января, пройдет с участием 24 спортсменов, рожденных в России.

Четыре одиночницы, семь одиночников, восемь парников и пять танцоров выступят за сборные Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии.

Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы-2024:

Мужчины

  • Федор Читипаховян (Санкт-Петербург) — Армения
  • Владимир Литвинцев (Ухта) — Азербайджан
  • Георгий Рештенко (Санкт-Петербург) — Чехия
  • Макар Сунцев (Пермь) — Финляндия
  • Никита Старостин (Санкт-Петербург) — Германия
  • Александр Власенко (Тюмень) — Венгрия
  • Владимир Самойлов (Москва) — Польша

Женщины

  • Анастасия Губанова (Тольятти) — Грузия
  • Мария Сенюк (Москва) — Израиль
  • Екатерина Куракова (Москва) — Польша
  • Антонина Дубинина (Москва) — Сербия

Пары

  • Павел Ковалев (Санкт-Петербург) — Франция
  • Анастасия Метелкина (Владимир) — Грузия
  • Лука Берулава (Москва) — Грузия
  • Никита Володин (Санкт-Петербург) — Германия
  • Мария Павлова (Москва) — Венгрия
  • Алексей Святченко (Санкт-Петербург) — Венгрия
  • Дарья Данилова (Москва) — Нидерланды
  • Юлия Щетинина (Нижний Новгород) — Польша

Танцы на льду

  • Асаф Казимов (Санкт-Петербург) — Испания
  • Евгения Лопарева (Москва) — Франция
  • Глеб Смолкин (Санкт-Петербург) — Грузия
  • Мария Игнатьева (Екатеринбург) — Венгрия
  • Никита Лысак (Клин) — Словакия

Спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в соревнованиях из-за отстранения.

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