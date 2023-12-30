Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу

Российская шахматистка Валентина Гунина стала чемпионкой мира по блицу, победив на турнире в Самарканде. Россиянка в 17 раундах набрала 14 очков.

Второе место заняла Александра Костенюк, 12-я чемпионка мира по классическим шахматам, которая в марте сменила спортивное гражданство с российского на швейцарское. Третьей стала китаянка Чжу Цзиньэр.

Победительнице 34 года, она выиграла чемпионат мира по блицу второй раз в карьере (2012, 2023). Она является чемпионкой Европы по блицу (2012), серебряным призером чемпионата мира по блицу (2016, 2017), пятикратной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой Европы.

Россиянка начала турнир с семи побед подряд и сумела сохранить лидерство до решающего тура. Гунина обеспечила себе золотую медаль после победы над украинкой Анной Музычук.