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Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу

Источник:
Sibnet.ru
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Российская шахматистка Валентина Гунина стала чемпионкой мира по блицу, победив на турнире в Самарканде. Россиянка в 17 раундах набрала 14 очков.

Второе место заняла Александра Костенюк, 12-я чемпионка мира по классическим шахматам, которая в марте сменила спортивное гражданство с российского на швейцарское. Третьей стала китаянка Чжу Цзиньэр.

Победительнице 34 года, она выиграла чемпионат мира по блицу второй раз в карьере (2012, 2023). Она является чемпионкой Европы по блицу (2012), серебряным призером чемпионата мира по блицу (2016, 2017), пятикратной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой Европы.

Россиянка начала турнир с семи побед подряд и сумела сохранить лидерство до решающего тура. Гунина обеспечила себе золотую медаль после победы над украинкой Анной Музычук.

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mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.

nicollaich

Алтайский сказочник уже опроверг инфу?

Asd10

Налёты советской ДБА на Берлин ты тоже назовешь "пакостью", Сашок?? Или в слив унырнешь?? 🤔

nicollaich

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