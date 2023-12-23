«Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира

«Манчестер Сити» впервые стал победителем футбольного клубного чемпионата мира, завершившегося в Саудовской Аравии.

Английский клуб в финале разгромил бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0, при этом первый мяч был забит сразу после старта игры, отличился форвард Хулиан Альварес, добивший мяч в сетку после удара партнера.

До перерыва преимущество «Манчестер Сити» удвоилось, Фил Фоден выполнил прострел с левого фланга атаки, после чего защитник бразильской команды Нину срезал мяч в собственные ворота.

На 72-й минуте «Манчестер Сити» реализовал быструю комбинацию с участием Матео Ковачича, Альвареса и Фодена. Точку в поединке точным дальним ударом поставил Альварес, который оформил дубль.

Последним южноамериканским клубом, бравшим почетный титул, был бразильский «Коринтианс» в 2012 году. После этого 11 лет подряд победы в турнире одерживают только европейские клубы.