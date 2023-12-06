Хоккейная «Сибирь» уволила главного тренера

Главный тренер хоккейной «Сибири» Дэвид Немировски и его помощник Евгений Королев отправлены в отставку, сообщает пресс-служба клуба.

«Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат "Сибири". Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию», — заявил гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов. Фастовский отметил, что он работает в «Сибири» второй год и хорошо знает игроков. «Уверены, что этот специалист в состоянии исправить ситуацию», — подчеркнул он.

В настоящий момент «Сибирь» находится на восьмом месте в конференции «Восток», имея в активе 41 очко, 17 побед и 23 поражения. Новосибирский клуб проиграл четыре последних игры.