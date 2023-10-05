Количество фитнес-клубов в Новосибирске выросло на 37%

Количество фитнес-клубов в городах-миллионниках с августа 2019 года по август 2023 года увеличилось на 25%, рост связан с развитием сетевых брендов, среди лидеров по росту числа фитнес-клубов стал Новосибирск, сообщает 2ГИС и сервис поминутной оплаты фитнеса GOGYM.

России наибольший прирост количества фитнес-клубов наблюдается в Казани — на 79%. В тройку лидеров также вошли Новосибирск и Санкт-Петербург — прирост за три года составил 37% и 28% соответственно.

Самыми спортивными мегаполисами России оказались Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург и Новосибирск. В среднем длительность тренировок у новосибирца длится 75 минут.