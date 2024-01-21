Медицинская наука доказала, что продолжительные пешие прогулки полезны для здоровья. Специалист по спортивной медицине, врач Алексей Калинчев дал советы, как правильно ходить, чтобы сбросить вес.

Для получения положительных результатов достаточно ежедневно ходить до 5,5 тысячи шагов в день. Но для того, чтобы похудеть, нужно выполнить несколько правил:

Ходите быстро. Неторопливая прогулка похудеть не поможет. Оптимальный темп ходьбы — 5,5-6 километров в час. Во время прогулки с такой интенсивностью появляется легкая испарина. «Не переусердствуйте. Следите за пульсом: для людей в возрасте 50+ рабочая частота сердечных сокращений — 100-120 ударов в минуту. Больше — уже опасно», — посоветовал врач.

Меняйте темп. Это называется «интервальной тренировкой» — ее практикуют три раза в неделю. «Действуйте так: одну минуту идите в быстром темпе, три минуты — в спокойном. Во время интервальных тренировок расходуется примерно на 10-15% больше калорий, это помогает сбросить вес», — дал совет Калинчев.

Держите осанку. Чем больше мышц участвует в процессе тренировки, тем больше расходуется энергии. Чтобы задействовать все мышцы, во время ходьбы нужно держать осанку — выпрямить спину, расправить плечи, втянуть живот, немного согнуть руки в локтях.

Следите за рационом. Без контроля еды результата не будет. Но и жесткие ограничения не приветствуются — резкое сокращение пищи на фоне регулярных тренировок может истощить организм. Лучше не выходить на прогулку на голодный желудок, нужен легкий перекус.