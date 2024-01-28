Планы сжигания жира на животе должны быть индивидуальны, но есть пять правил, соблюдение которых позволит сделать этот процесс более эффективным, рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим.

Первое правило — совмещение силовых и кардиотренировок. При этом длительность кардиотренировки должна составлять не менее 30 минут и включать в себя интервальное ускорение. Например, на беговой дорожке — три минуты ходьбы и минута бега, после завершения тренировки обязательно походить 10 минут в спокойном темпе, чтобы восстановить пульс приводят «Известия» совет тренера.

Второе — принимать пищу не ранее чем через 30 минут после тренировки. Пища должна быть полноценной, но легкой. Следует учитывать суточную норму калорий, чтобы не допустить прибавки в весе. Третье — соблюдать оптимальное соотношение КБЖУ (калорий, белков, жиров, углеводов). «Диета — это важнейший фактор жиросжигания», — отметила Сулим.

Четвертое — соблюдать питьевой режим. Вода ускоряет метаболизм, помогает утилизировать продукты распада из организма человека, выводит шлаки, создает чувство сытости. Речь именно о воде, а не о чае, кофе или соках. Воду желательно пить комнатной температуры. Первый прием — утром натощак. Следующие приемы — через каждые два-три часа.

Пятое — принимать БАДы, а в частности Омегу-3, которая обладает не только жиросжигающим, но и общеукрепляющим эффектом для всего организма, заключили Сулим.