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Фитнес-тренеры перечислили упражнения для исправления осанки

Источник:
«Лента.ру»
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Фитнес-тренеры назвали пять простых и эффективных упражнений для исправления осанки, которые также помогут избежать боли в пояснице.

Первое упражнение — вытягивание поясницы. Оно выполняется лежа на животе. «Поднимите голову и плечи от коврика, используя мышцы нижней части спины. Руки все это время должны находиться по бокам, они не помогают подниматься. Задержитесь на 10 секунд», — приводит «Лента.ру» технику выполнения упражнения.

Затем предлагается выполнить наклоны плечом к бедру в положении на четвереньках. Правым плечом тянитесь к правому бедру, сохраняя позвоночник параллельно полу, затем поменяйте сторону.

Также можно делать безопасную растяжку с дыхательной гимнастикой. Встаньте с опорой на колени и ладони, сделайте выдох и максимально округлите спину, а на вдохе максимально выгните ее.

Кроме того, эксперты советуют делать наклоны назад и в сторону. Наклоны назад выполняются с двумя поднятыми прямыми руками, при этом тело удерживается мышцами пресса. Наклоны в стороны выполняются с одной поднятой рукой (противоположной стороне наклона).

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Топ комментариев

anubis77

Да ты один остался, с остальными согласовали уже. Не прогуливай больше, а то без тебя всё решат.

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

nicollaich

Жена байдена-самая лучшая жена.

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))