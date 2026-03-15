Определены четыре признака крепкого здоровья

Сила хвата, частота дыхания, способность стоять на одной ноге и удерживать планку в течение определеннного количества времени говорят о состоянии здоровья человека, рассказал врач, диетолог испанского футбольного клуба Депортиво Ла-Корунья Сауль Санчес Ариас.

Один из ключевых показателей — частота дыхания в состоянии покоя. Если человек совершает не более 18 вдохов в минуту, это указывает на хорошую работу сердечно-сосудистой системы. При таком дыхании активнее работает парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление, а уровень стресса снижается, приводит La Razon слова Ариаса.

Способность простоять на одной ноге с открытыми глазами более 30 секунд отражает состояние нервной системы и координаций движений. Контроль равновесия свидетельствует о правильной передаче сигналов между мозгом и мышцами, пояснил врач.

Люди, способные удерживать горизонтальную планку более 30 секунд имеют меньший объем висцерального жира — жировой ткани вокруг внутренних органов, добавил Ариас.

По его словам, важным индикатором здоровья является сила хвата. Ее снижение связано с повышенным риском различных заболеваний. Проверить ее можно простым способом — открыть банку с соленьями только руками, без приспособлений.