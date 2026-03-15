Определены четыре признака крепкого здоровья

La Razon
Сила хвата, частота дыхания, способность стоять на одной ноге и удерживать планку в течение определеннного количества времени говорят о состоянии здоровья человека, рассказал врач, диетолог испанского футбольного клуба Депортиво Ла-Корунья Сауль Санчес Ариас.

Один из ключевых показателей — частота дыхания в состоянии покоя. Если человек совершает не более 18 вдохов в минуту, это указывает на хорошую работу сердечно-сосудистой системы. При таком дыхании активнее работает парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление, а уровень стресса снижается, приводит La Razon слова Ариаса.

Способность простоять на одной ноге с открытыми глазами более 30 секунд отражает состояние нервной системы и координаций движений. Контроль равновесия свидетельствует о правильной передаче сигналов между мозгом и мышцами, пояснил врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРезинки для фитнеса: как тренироваться дома

Люди, способные удерживать горизонтальную планку более 30 секунд имеют меньший объем висцерального жира — жировой ткани вокруг внутренних органов, добавил Ариас.

По его словам, важным индикатором здоровья является сила хвата. Ее снижение связано с повышенным риском различных заболеваний. Проверить ее можно простым способом — открыть банку с соленьями только руками, без приспособлений.

Еще по теме
Эксперты предупредили о риске передозировки магния
Названы три главных загадки женского организма
Как предотвратить снижение силы с возрастом
Врач посоветовал идеальный завтрак для здоровья сердца
смотреть все
Читайте также
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Приложение Telega перестало регистрировать новых пользователей
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
ВСУ получили человекоподобных роботов-солдат
Картина дня
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
СМИ узнали о катастрофической нехватке ракет ПВО у Израиля
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
