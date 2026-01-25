НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Спорт оказался способен восстанавливать стареющие мышцы

Источник:
Medical Xpress
267 0
Бег
Фото: © Freepik.com

Физические упражнения помогают стареющим мышцам самовосстанавливаться, что очень важно для поддержания мобильности в пожилом возрасте, доказали ученые из медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре.

В основе здоровья мышц лежит молекулярный комплекс TORC1, который регулирует производство белка и поддержание мышечной ткани. С возрастом этот комплекс может стать сверхактивным, отдавая приоритет построению новых белков и замедляя удаление поврежденных, приводит журнал Medical Xpress.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпорт не поможет: как правильно худеть

Но, как выяснили, ученые из Сингапура, спорт может помочь восстановить баланс, активируя определенные белки, которые снижают уровень DEAF1 — ключевого элемента, нарушающего этот процесс. Это позволяет мышцам очищать поврежденные белки, восстанавливать себя и поддерживать прочность и устойчивость.

Сильные мышцы необходимы для движения, обмена веществ и общей жизненной энергии пожилых людей, отметили исследователи.

Еще по теме
Врач рассказала о способности ходьбы омолаживать мозг
Определена оптимальная частота секса для борьбы с депрессией
Угрожающий эпидемией неизлечимый вирус распространяется в Индии
Церковь предложила сократить допустимый срок аборта
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Фитнес
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов
Французский флот захватил танкер из России
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Лавров предложил переименовать Великобританию
26
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра
22
Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ
17
Лавров заявил о возможности разрушения НАТО
17
Нейросеть начнет фильтровать трафик россиян