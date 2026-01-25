Спорт оказался способен восстанавливать стареющие мышцы

Физические упражнения помогают стареющим мышцам самовосстанавливаться, что очень важно для поддержания мобильности в пожилом возрасте, доказали ученые из медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре.

В основе здоровья мышц лежит молекулярный комплекс TORC1, который регулирует производство белка и поддержание мышечной ткани. С возрастом этот комплекс может стать сверхактивным, отдавая приоритет построению новых белков и замедляя удаление поврежденных, приводит журнал Medical Xpress.

Но, как выяснили, ученые из Сингапура, спорт может помочь восстановить баланс, активируя определенные белки, которые снижают уровень DEAF1 — ключевого элемента, нарушающего этот процесс. Это позволяет мышцам очищать поврежденные белки, восстанавливать себя и поддерживать прочность и устойчивость.

Сильные мышцы необходимы для движения, обмена веществ и общей жизненной энергии пожилых людей, отметили исследователи.