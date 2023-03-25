Спорт и диета не помогут: как правильно худеть

Изнурительные диеты и занятия спортом не всегда могут привести к идеальному весу. Все проблемы в голове, считает психолог Марк Бартон.
Прежде чем начать худеть, нужно обратиться к эндокринологу и психотерапевту. Тогда бороться с лишним весом будет намного эффективнее. Есть две основные причины, почему некоторые люди не могут добиться идеальной фигуры.
Гормональные нарушения
Одна из основных причин нежелательного лишнего веса — гормональный дисбаланс. Чтобы выяснить, есть ли гормональные проблемы, нужно обратиться к специалисту и сдать некоторые анализы.
Если нарушения есть, то ни диеты, ни спортивные нагрузки не помогут снизить вес. У мужчин, например, на набор веса влияет дефицит тестостерона и повышенный эстроген. У женщин — проблемы с гормонами щитовидной железы и половых гормонов.
После определения проблемы и гормональной кооректировки можно приступать к похудению.
Психология и вес
Серьезные психологические травмы, блоки, стрессы могут приводить к формированию защитных реакций тела, эмоций, чувств. И человек по необъяснимым для себя причинам может набирать вес. Дело в том, что при изменении психоэмоционального состояния, меняется и гормональный фон, и обменные процессы.
Психолог в подтверждение этого приводит примеры, когда люди прорабатывают психологические проблемы и, не меняя пищевые привычки, за несколько недель избавляются от 8-10 килограммов веса.
Если человек сам за собой замечает, что постоянно что-то жует, пусть немного, но постоянно — семечки, конфетку, печеньку, яблочко и т.д., то следует обратиться к специалисту, чтобы найти ту проблему, которую он заедает.
Как правило, такими перекусами человек стабилизирует себя, успокаивает, «закрывает» негативные эмоции, поскольку процесс еды подсознательно связан с безопасностью и удовольствием.
Привычка застолья
Одна из психологических — привычка объедаться во время застолья. Она связана с традицией собираться за большим столом дружной компанией или семьей и эмоционально связана с приятными беседами и хорошим времяпрепровождением. В это время люди могу бесконтрольно есть.
«Когда мы собираемся за столом все вместе, особенно, когда праздники, вы даже не можете себе представить, сколько мы сжираем за раз. Это просто катастрофа», — отметил Бартон.
Психолог посоветовал обратиться к самоконтролю. Если застолья случаются часто, обязательно следить за тем, сколько съедается. Лучшим выходом будет компания единомышленников, в которой люди собираются не для того, чтобы поесть и выпить, а просто для приятного общения.
Бартон также посоветовал людям, планирующим похудеть, в первую очередь разобраться со своими целями: зачем вам нужно сбросить вес?
«Если вы хотите кому-то понравится — ничего не получится. Если вы хотите купить новое платье — тоже ничего не получится. Вы должны быть ориентированы на себя», — подытожил специалист.
slavayninпотому что на них было московское время,а не потому что дорогие.
SnikolasВот давно пора хватит с укронацистами в игры играть, так победа Великой России быстрей наступит в СВО.
SnikolasВо первая вражина Великой России выползла данилкО)), кто следующий ждемс...
sib_man9зачем так громко говорить о малышке весом 1500 , вот ОДАБ-9000 будет в самый раз при больших прорывах