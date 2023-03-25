Спорт и диета не помогут: как правильно худеть

Изнурительные диеты и занятия спортом не всегда могут привести к идеальному весу. Все проблемы в голове, считает психолог Марк Бартон.

Прежде чем начать худеть, нужно обратиться к эндокринологу и психотерапевту. Тогда бороться с лишним весом будет намного эффективнее. Есть две основные причины, почему некоторые люди не могут добиться идеальной фигуры.

Гормональные нарушения

Одна из основных причин нежелательного лишнего веса — гормональный дисбаланс. Чтобы выяснить, есть ли гормональные проблемы, нужно обратиться к специалисту и сдать некоторые анализы.

Если нарушения есть, то ни диеты, ни спортивные нагрузки не помогут снизить вес. У мужчин, например, на набор веса влияет дефицит тестостерона и повышенный эстроген. У женщин — проблемы с гормонами щитовидной железы и половых гормонов.

После определения проблемы и гормональной кооректировки можно приступать к похудению.

Психология и вес

Серьезные психологические травмы, блоки, стрессы могут приводить к формированию защитных реакций тела, эмоций, чувств. И человек по необъяснимым для себя причинам может набирать вес. Дело в том, что при изменении психоэмоционального состояния, меняется и гормональный фон, и обменные процессы.

Психолог в подтверждение этого приводит примеры, когда люди прорабатывают психологические проблемы и, не меняя пищевые привычки, за несколько недель избавляются от 8-10 килограммов веса.

Если человек сам за собой замечает, что постоянно что-то жует, пусть немного, но постоянно — семечки, конфетку, печеньку, яблочко и т.д., то следует обратиться к специалисту, чтобы найти ту проблему, которую он заедает.

Как правило, такими перекусами человек стабилизирует себя, успокаивает, «закрывает» негативные эмоции, поскольку процесс еды подсознательно связан с безопасностью и удовольствием.

Привычка застолья

Одна из психологических — привычка объедаться во время застолья. Она связана с традицией собираться за большим столом дружной компанией или семьей и эмоционально связана с приятными беседами и хорошим времяпрепровождением. В это время люди могу бесконтрольно есть.

#Фитнес Два литра в день: сколько пить воды?

«Когда мы собираемся за столом все вместе, особенно, когда праздники, вы даже не можете себе представить, сколько мы сжираем за раз. Это просто катастрофа», — отметил Бартон.

Психолог посоветовал обратиться к самоконтролю. Если застолья случаются часто, обязательно следить за тем, сколько съедается. Лучшим выходом будет компания единомышленников, в которой люди собираются не для того, чтобы поесть и выпить, а просто для приятного общения.

Бартон также посоветовал людям, планирующим похудеть, в первую очередь разобраться со своими целями: зачем вам нужно сбросить вес?

«Если вы хотите кому-то понравится — ничего не получится. Если вы хотите купить новое платье — тоже ничего не получится. Вы должны быть ориентированы на себя», — подытожил специалист.