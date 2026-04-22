Чайные пакетики назвали источником смертельной угрозы

Источник:
Food Chemistry
Каждый чайный пакетик является источником миллиардов микроскопических пластиковых частиц, которые попадают в человеческий организм и несут серьезную угрозу здоровью, выяснил международный коллектив ученых.

Пластиковые фрагменты способны задерживаться в организме на длительное время, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Food Chemistry. Хотя их долгосрочное воздействие все еще изучается, его связывают с возникновением рака.

Согласно полученным результатам, один сухой чайный пакетик может содержать около 1,3 миллиарда пластиковых частиц. Их количество увеличивается до примерно 14,7 миллиарда после заваривания, поскольку горячая вода разбивает их на еще более мелкие фрагменты.

Такие частицы настолько крошечные, что их нельзя увидеть обычным микроскопом. Они достаточно малы, чтобы проходить напрямую через клеточные стенки и попадать в кровоток, ткани и органы.

В результате в клетках образуются нестабильные молекулы, способные повреждать ДНК, белки и клеточные мембраны. Подобные повреждения со временем могут приводить к мутациям, которые связаны с развитием онкологических заболеваний.

Дополнительные исследования показали, что в опухолевой ткани при колоректальном раке обнаруживаются более высокие концентрации нанопластика по сравнению со здоровыми тканями. Аналогичная ситуация фиксируется при раке легких, желудка, крови, печени.

