Передвижные аптеки появятся в России

Государственная Дума во втором чтении рассмотрит законопроект о внедрении на федеральном уровне передвижных аптечных пунктов для обеспечения лекарствами отдаленных населенных пунктов.

Согласно законопроекту, с 1 сентября 2026 года передвижные аптеки будут работать в тестовом режиме. Эксперимент запустят в регионах, где мобильные аптечные пункты наиболее востребованы. По его итогам примут решение о расширении системы на всю страну.

В передвижных аптеках будут продавать все лекарства за исключением средств с содержанием психотропных и сильнодействующих веществ, с долей этилового спирта свыше 25%, а также с температурой хранения ниже 15 градусов.



На конец 2025 года в России работало 83 тысячи аптек, и только 11,6 тысячи (14%) расположены в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах.