Весенние клещи атаковали россиян

Более 18 тысяч человек обратились к врачам из-за укусов клещей с начала сезона, сообщил Роспотребнадзор.

Чаще всего за медицинской помощью обращались жители Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областей, Алтайского и Забайкальского краев, а также Республики Алтай, отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что всего в 2026 году прививку от клещевого энцефалита сделали свыше 1,6 миллиона россиян. Для профилактики заболеваний также планируется обработать от клещей 166 тысяч гектаров, в ряде регионов соответствующие работы уже ведутся.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что важно не забывать об индивидуальной защите от клещей — использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношении специальной защитной одежды.

SIBNET.RU В TELEGRAM