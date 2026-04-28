Весенние клещи атаковали россиян

Источник:
Sibnet.ru
111 0
Клещ
Фото: © Sibnet.ru

Более 18 тысяч человек обратились к врачам из-за укусов клещей с начала сезона, сообщил Роспотребнадзор.

Чаще всего за медицинской помощью обращались жители Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областей, Алтайского и Забайкальского краев, а также Республики Алтай, отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что всего в 2026 году прививку от клещевого энцефалита сделали свыше 1,6 миллиона россиян. Для профилактики заболеваний также планируется обработать от клещей 166 тысяч гектаров, в ряде регионов соответствующие работы уже ведутся.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что важно не забывать об индивидуальной защите от клещей — использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношении специальной защитной одежды.

Еще по теме
Соловьев и Боня провели дебаты в прямом эфире
Продажи книг Григория Остера взлетели на 500% на фоне проверки СК
Кому перед праздниками выплатят детские пособия
Закрылся легендарный сайт Udaff.com
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Sibnet начинает «Морской бой»
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
Картина дня
Главком ВСУ Александр Сырский
ВСУ построят сплошную линию обороны от Киева до Сум
Армия России
«Африканский корпус» России понес потери в Мали
Владимир Соловьев и Виктория Боня
Соловьев и Боня провели дебаты в прямом эфире
Президент России Владимир Путин в многофункциональной спортивной школе олимпийского резерва имени А.С.Рахлина.
Путин поцеловал юную гимнастку в лоб
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
21
Песков объяснил, почему Россия не может быть угрозой для Европы
18
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
16
Путин назвал приоритетную задачу России
16
Подсчитана сумма для восстановления Украины