Многодетным упростили выдачу лекарств для детей

Правительство России упростило механизм получения бесплатных рецептурных препаратов для детей до шести лет из многодетных семей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Малышам до шести лет препараты предоставляются бесплатно, родители получают назначенные детям лекарства по рецепту в специализированных аптеках», — цитирует премьера пресс-служба кабмина.

Теперь дети до шести лет из многодетных семей смогут бесплатно получать лекарства по назначению врача вне зависимости от их включения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Мишустин напомнил, что изменения приняты по поручению президента Владимира Путина — глава государства неоднократно подчеркивал необходимость уделять особое внимание семьям, где трое и более детей, создавая для них все необходимые условия.

Снятие ограничений позволит многодетным родителям иметь доступ к современным и клинически обоснованным методам лечения, что сократит риски отсрочки или отказа от терапии.