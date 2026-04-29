БАДы оценят по критериям эффективности

Российские власти оценят биологически активные добавки (БАДы) по критериям качества и эффективности, соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу 1 мая.



Качество БАДов оценят, в частности, по наличию у изготовителя свидетельства о госрегистрации добавки, наличие о ней сведений в системе маркировки, соответствие показателям безопасности и содержанию указанных в документации биологически активных веществ, подтвержденное аккредитованной испытательной лабораторией из РФ.

К критериям эффективности относится:

наличие научных исследований о составе БАД, режиме ее дозирования и способа применения;

подтвержденные данные о положительное влияние добавки на здоровье человека или положительный эффект от ее взаимодействия с пищей и лекарствами;

наличие у изготовителя БАД собственной информации об изучении ее эффективности;

наличие в действующих клинических рекомендациях информации об эффективности применения БАД.

Не прошедшие проверку биологически активные добавки будут выводиться из оборота.

Критерии оценки разработаны Минздравом в развитие федерального закона от 1 сентября 2025 года, который ввел легальную возможность для врачей назначать в рецептах БАДы. Документ также разрешил Роспотребнадзору блокировать доступ к сайтам, продающим запрещенные добавки.



По данным Роспотребнадзора, уже заблокировано более 9 тысяч площадок по продаже добавок, в том числе различных витаминов, капсул для жиросжигания, похудения, поддержки памяти и концентрации внимания.