Деньги на ветер: когда помогают витамины

Считается, что весной возникает дефицит витаминов, и именно поэтому ухудшается самочувствие и повышается подверженность ОРВИ. Решат ли проблему витаминные комплексы? Если да, то как подобрать «правильные» витамины самостоятельно? И что будет, если ошибиться?

Самоназначение витаминов

Кто-то пару раз в год пропивает витаминный комплекс, а кто-то заметив ломкость ногтей или снижение зрения, бежит за кальцием или витамином А. Это неправильная тактика, особенно с так называемыми монопрепаратами. Самостоятельно принимать таблетки, содержащие один витамин, не зная его изначальный уровень в организме – ошибка.

В лучшем случае это обернется выброшенными «на ветер» деньгами, в худшем – к передозировке.

«Небольшое по дозе, но регулярное использование витаминов, особенно жирорастворимых (А и Е), без особой на то необходимости может в среднесрочной и отдаленной перспективе привести к повышенному риску развития некоторых видов онкологических заболеваний (рака легких и предстательной железы)», — прокомментировал Sibnet.ru врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Более правильно, если моновитамины, особенно жирорастворимые, назначаются при установленном лабораторно дефиците.

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Например, начальные симптомы гиповитаминоза А — сухость кожи, ломкость волос, стоматит, блефарит, куриная слепота. Но эти же симптомы могут говорить не только о дефиците витамина, но и о развитии более серьезных патологий, например, кровообращения.

Поэтому появление подобных симптомов, в первую очередь, повод обратиться к врачу. Который, в том числе, проверит и уровень витамина А.

«Важно понимать, что результат лечения напрямую зависит от подбора правильной дозы и длительности приема. Сделать это может только квалифицированный специалист на основе результатов анализов, поэтому заниматься самолечением не стоит», — отметил врач.

Неправильная дозировка

Любые общепринятые дозы — это некие усредненные величины, высчитанные на той или иной группе в популяции. Для конкретного человека они могут не подходить.

«Да, это в среднем работает, но всегда будут люди и целые категории, не попадающие в большинство. Для них необходимо индивидуальное назначение любых препаратов, в том числе витаминов», — предупредил эксперт.

Один из самых известных примеров в медицине – дозирование витамина А и его провитаминов во время беременности. С одной стороны, гиповитаминоз А у беременной может привести к задержке внутриутробного развития плода. Но с другой стороны, гипервитаминоз А во время вынашивания плода приводит к возникновению врожденных морфологических аномалий и уродств у ребенка.

Поэтому в поливитаминных препаратах для беременных дозу витамина А часто уменьшают в сравнении с препаратами, предназначенными для небеременных.

Еще одна тонкость — есть заболевания, при лечении которых применяются большие дозы витамина А, например, в офтальмологии. Но стоит знать, что витамин А накапливается в тканях, преимущественно в печени, и затем потребляется оттуда очень медленно. Поэтому пациенткам после получения такой терапии категорически не рекомендуется беременеть в течение минимум полугода, а лучше – до двух лет.

«В данной категории препаратов неважно, моновитаминов или поливитаминов, много — не значит хорошо. Это необходимо помнить, несмотря на достаточно активную рекламу некоторых БАД, где указываются дозы витаминов, заведомо превышающие суточные дозы для взрослого человека. Перефразируя известную фразу: "Нет понятия Яд – есть понятие Доза"», — сказал врач.

Неверное сочетание витаминов

Правильное комбинирование витаминов до сих пор проблема, несмотря на многолетнюю историю их разработки и создания. Далеко не всегда фармкомпании используют все имеющиеся знания о нерекомендуемых сочетаниях витаминов и минеральных элементов.

Так, большие ежедневные дозы приема витамина С ухудшают усвоение витамина В12 из пищи или пищевых добавок. Недостаток в рационе витамина Е способствует развитию гиповитаминоза А. При этом большие дозы витамина Е резко ухудшают всасывание витамина D, привел примеры Поздняков.

Известно отрицательное влияние меди, железа и марганца на витамин В12, меди на аскорбиновую кислоту, железа на витамин Е.

Еще запутаннее ситуация с микро- и макроэлементами. Элементы кальций, железо, медь, магний, свинец конкурируют за всасывание между собой. Фосфаты ухудшают всасывание всех вышеперечисленных элементов. Поэтому поливитаминные препараты по составу не так сбалансированы, как кажется на первый взгляд.

«Можно озадачиться и, используя доказанные таблицы совместимости витаминов и микроэлементов, сравнить по аннотациям несколько препаратов и подобрать некий подходящий. Можно пойти к нутрициологу, диетологу и попытаться индивидуально выбрать комплекс витаминов для себя», — посоветовал медик.

Но лучше всего, по его мнению, сначала сдать кровь на уровень жиро- и водорастворимых витаминов, и исходя из полученных показателей и правил совместимости, вместе с врачом подобрать индивидуально необходимые монопрепараты с соответствующими дозами и курсами приема.

При этом Поздняков предупредил, что в любом случае даже правильно подобранные комплексы витаминов не компенсируют неполноценное питание.

Недостаточное питание

Есть сезонные ошибки. Зимой люди мерзнут, поэтому начинают больше есть мяса, горячих жирных блюд и сладкого. А на самом деле зимой и весной в рацион надо добавлять больше овощей, фруктов и других растительных полезных продуктов.

Самые частые и распространенные дефициты — это витамин D, магний и омега-3. Зимой в отсутствии достаточного количества овощей и фруктов может снижаться уровень витамина С, К и витаминов группы В, привела данные гастроэнтеролог, врач превентивной медицины сети клиник «Здравица» Марине Асатрян.

Для того чтобы ликвидировать такие сезонные дефициты, как раз бывает достаточно сбалансировать питание. «Полноценным питанием можно поддерживать оптимальный баланс витаминов и микроэлементов в организме, возможно, с небольшой коррекцией, например, по витамину D», — сказал Поздняков, добавив, что питаться правильно нужно вне зависимости от времени года.

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Но богатого рациона в современном мире достаточно не всегда, даже если дополнительно принимается витамин D. «С едой мы не получаем все необходимые нам витамины, также есть категория людей, которым необходимо большее их количество (дети, беременные, люди старше 50 лет)», — сказала Асатрян.

Например, у пожилых с возрастом снижается кислотность в желудке, истончаются слизистые и плохо усваиваются витамины из еды.

Кроме того, витамины из еды часто не поступают в организм из-за ошибок совмещения продуктов или неправильного хранения продуктов, а затем и приготовления блюд.

Нельзя исключать и заболевания, порой неочевидные для пациента. При наличии множественных дефицитов гастроэнтеролог рекомендует обязательно обследовать желудочно-кишечный тракт, так как все витамины усваиваются в нем или синтезируются микрофлорой кишечника.