Дефицит витаминов: как сдать анализы

Весенний упадок сил многие объясняют авитаминозом и начинают «лечиться» витаминными комплексами. Но что такое авитаминоз на самом деле, какие симптомы бывают при дефиците одних или других витаминов и микроэлементов, и как можно проверить их баланс в организме?
Витамины и микроэлементы — незаменимые компоненты для функционирования живого организма. Они нужны для построения ферментов и гормонов, которые, в свою очередь, регулируют деятельность органов и систем и участвуют во всех обменных процессах.
«Симптомов нехватки или избытка витаминов разнообразное количество! Однако на начальных этапах можно обратить внимание на проблемы с волосами, ногтям, кожей, расстройство пищеварения, снижение работоспособности, настроения и либидо, слабость, раздражительность, хроническую усталость, частые ОРВИ», — сказала врач-терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко.
Симптомы нехватки витаминов и микроэлементов по данным Национальной ассоциации клинического питания
|Проявления
|Витамины
|Макро и микроэлементы
Бледность кожи и слизистых
|С, В12, РР, ФК, биотин, А
|Fe, Zn
Сухость кожи
|С, В6, биотин, А
|Fe, Si
Себорейное шелушение кожи
|В2, В6, биотин, А
|Zn, Mn
|Кожные высыпания (угри, фурункулы)
|В6, РР, А
|Fe
Склонность к геморрагиям
|С, Е, К
|Cu
Проблемы с волосами (сухость, тусклость, выпадение, сечение, перхоть)
|В6, биотин, А
|Fe, Zn, Mn, Si
Конъюнктивит
|В2, В6, А
Светобоязнь, нарушение сумеречного зрения
|А, В2
Хейлоз (поражение губ)
|В2, В6, РР
|Zn
Ангулярный стоматит
|В2, В6
|Fe
Гипертрофия сосочков языка
|В2, В6, РР
«Географический» язык (воспаление)
|В2, В6, РР, биотин
Диспептические расстройства, поносы, нарушение моторики кишечника
|В12, РР, ФК, А
|Mg, Fe, Zn, Mn, Co
Снижение аппетита
|А, В1, В2, В6, В12, биотин
|Mn
Тошнота
|В1, В6
|Mg, Fe, Mn
Парастезии и параличи
|В1, В12
|Ca, Mg, K, I
|Глоссит (воспаление языка)
В2, В6, В12, РР, биотин, ФК
Периферические полиневриты (поражение нервной системы)
|В1, В6
|Co, Mo
Анемия
|В6, В12, ФК
|Fe, Zn, Ni, Co, Mo
Высокая восприимчивость к инфекциям
|С, А
|Fe, Zn, I
Повышенная утомляемость, слабость, снижение работоспособности
|С, В1, В2, В12, А, Е
|Fe, Mg, K, I, Si
Раздражительность, беспокойство, повышенная возбудимость
|С, В1, В6, В12, РР, биотин
|Ca, Fe, Mg, I, Cr, Mo, Si
Бессонница
|В6, РР
Судороги
|В6
|Ca, Mg
Кому нужны анализы на витамины и микроэлементы?
«Всем жителям мегаполиса. С учётом ритма жизни, часто — гиподинамии, выраженного стресса, неправильного питания, экологии. Чрезвычайно важно сделать (анализы на) витамины и микроэлементы в период подготовки к беременности, подросткам, пожилым, часто болеющим и имеющим хронические заболевания, аллергию», — отметила терапевт.
Длительный дефицит витаминов и дисбаланс микроэлементов со временем могут приводить не только к эстетическим дефектам и утомляемости, но к серьезным системным болезням, справиться с которыми будет непросто, особенно в среднем и пожилом возрасте.
Однако анализы на витамины и микроэлементы должны проводится по назначению врача, который оценит состояние здоровья в целом, учитывая возраст, местность проживания, особенности питания, наследственность и другие факторы. А сдать их можно в любых клинико-диагностических лабораториях.
Виды анализов на витамины
В качестве биоматериала для анализа на витамины берут кровь из вены. «Для определения уровня витаминов применяют иммунохемилюминесцентный анализ. Используют иммунологическую реакцию, где к субстрату присоединяют вещества, обладающие свечением в ультрафиолете, и уровень свечения измеряют специальным прибором — люминометром», — объяснила пресс-служба «Инвитро».
Для определения уровня микроэлементов в организме берут не только кровь, но и мочу, волосы, ногти.
«Концентрация микроэлементов в волосах значительно выше и менее подвержена изменению, чем в другом биоматериале. Волосы не требуют особых условий хранения и отвечают принципам неинвазивности при отборе», — пояснили в «Инвитро».
Ногти рекомендуется сдавать на анализ только при отсутствии волос. Это альтернативный волосам биоматериал для исследования обмена микроэлементов в организме. Но ногти считаются более загрязнёнными микроэлементами извне. Это необходимо учитывать при оценке полученных результатов.
Кровь отражает состояние организма в момент забора, а волосы показывают накопление элемента в организме, что важно, если надо определить избыток опасного металла в организме.
Для исследования уровня микроэлементов применяют метод масс-спектрометрии, позволяющий определить практически все элементы периодической системы в одной пробе за минуту.
Анализ большого ряда микроэлементов по ногтям может стоить около 6-7 тысяч рублей. Анализ на комплекс, например, жирорастворимых витаминов, обойдется в примерно такую же сумму.
Проводят в лабораториях и исследования по отдельным витаминам. Например, анализ крови на витамин D, которого часто не хватает сибирякам (стоит около 2 тысяч рублей).
«Результаты исследования покажут недостаток или избыток витаминов и минералов, после чего врач посоветует, как скорректировать диету с использованием витаминно-минеральных комплексов», — сказала Филоненко.