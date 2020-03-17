Дефицит витаминов: как сдать анализы

Весенний упадок сил многие объясняют авитаминозом и начинают «лечиться» витаминными комплексами. Но что такое авитаминоз на самом деле, какие симптомы бывают при дефиците одних или других витаминов и микроэлементов, и как можно проверить их баланс в организме?

Витамины и микроэлементы — незаменимые компоненты для функционирования живого организма. Они нужны для построения ферментов и гормонов, которые, в свою очередь, регулируют деятельность органов и систем и участвуют во всех обменных процессах.

«Симптомов нехватки или избытка витаминов разнообразное количество! Однако на начальных этапах можно обратить внимание на проблемы с волосами, ногтям, кожей, расстройство пищеварения, снижение работоспособности, настроения и либидо, слабость, раздражительность, хроническую усталость, частые ОРВИ», — сказала врач-терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко.

Симптомы нехватки витаминов и микроэлементов по данным Национальной ассоциации клинического питания

Проявления Витамины Макро и микроэлементы Бледность кожи и слизистых С, В12, РР, ФК, биотин, А Fe, Zn Сухость кожи С, В6, биотин, А Fe, Si Себорейное шелушение кожи В2, В6, биотин, А Zn, Mn Кожные высыпания (угри, фурункулы) В6, РР, А Fe Склонность к геморрагиям С, Е, К Cu Проблемы с волосами (сухость, тусклость, выпадение, сечение, перхоть) В6, биотин, А Fe, Zn, Mn, Si Конъюнктивит В2, В6, А

Светобоязнь, нарушение сумеречного зрения А, В2

Хейлоз (поражение губ) В2, В6, РР Zn Ангулярный стоматит В2, В6 Fe Гипертрофия сосочков языка В2, В6, РР

«Географический» язык (воспаление) В2, В6, РР, биотин

Диспептические расстройства, поносы, нарушение моторики кишечника В12, РР, ФК, А Mg, Fe, Zn, Mn, Co Снижение аппетита А, В1, В2, В6, В12, биотин Mn Тошнота В1, В6 Mg, Fe, Mn Парастезии и параличи В1, В12 Ca, Mg, K, I Глоссит (воспаление языка) В2, В6, В12, РР, биотин, ФК

Периферические полиневриты (поражение нервной системы) В1, В6 Co, Mo Анемия В6, В12, ФК Fe, Zn, Ni, Co, Mo Высокая восприимчивость к инфекциям С, А Fe, Zn, I Повышенная утомляемость, слабость, снижение работоспособности С, В1, В2, В12, А, Е Fe, Mg, K, I, Si Раздражительность, беспокойство, повышенная возбудимость С, В1, В6, В12, РР, биотин Ca, Fe, Mg, I, Cr, Mo, Si Бессонница В6, РР

Судороги В6 Ca, Mg

Кому нужны анализы на витамины и микроэлементы?

«Всем жителям мегаполиса. С учётом ритма жизни, часто — гиподинамии, выраженного стресса, неправильного питания, экологии. Чрезвычайно важно сделать (анализы на) витамины и микроэлементы в период подготовки к беременности, подросткам, пожилым, часто болеющим и имеющим хронические заболевания, аллергию», — отметила терапевт.

Длительный дефицит витаминов и дисбаланс микроэлементов со временем могут приводить не только к эстетическим дефектам и утомляемости, но к серьезным системным болезням, справиться с которыми будет непросто, особенно в среднем и пожилом возрасте.

Однако анализы на витамины и микроэлементы должны проводится по назначению врача, который оценит состояние здоровья в целом, учитывая возраст, местность проживания, особенности питания, наследственность и другие факторы. А сдать их можно в любых клинико-диагностических лабораториях.

Виды анализов на витамины

В качестве биоматериала для анализа на витамины берут кровь из вены. «Для определения уровня витаминов применяют иммунохемилюминесцентный анализ. Используют иммунологическую реакцию, где к субстрату присоединяют вещества, обладающие свечением в ультрафиолете, и уровень свечения измеряют специальным прибором — люминометром», — объяснила пресс-служба «Инвитро».

Для определения уровня микроэлементов в организме берут не только кровь, но и мочу, волосы, ногти.

«Концентрация микроэлементов в волосах значительно выше и менее подвержена изменению, чем в другом биоматериале. Волосы не требуют особых условий хранения и отвечают принципам неинвазивности при отборе», — пояснили в «Инвитро».

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Ногти рекомендуется сдавать на анализ только при отсутствии волос. Это альтернативный волосам биоматериал для исследования обмена микроэлементов в организме. Но ногти считаются более загрязнёнными микроэлементами извне. Это необходимо учитывать при оценке полученных результатов.

Кровь отражает состояние организма в момент забора, а волосы показывают накопление элемента в организме, что важно, если надо определить избыток опасного металла в организме.

Для исследования уровня микроэлементов применяют метод масс-спектрометрии, позволяющий определить практически все элементы периодической системы в одной пробе за минуту.

Анализ большого ряда микроэлементов по ногтям может стоить около 6-7 тысяч рублей. Анализ на комплекс, например, жирорастворимых витаминов, обойдется в примерно такую же сумму.

Проводят в лабораториях и исследования по отдельным витаминам. Например, анализ крови на витамин D, которого часто не хватает сибирякам (стоит около 2 тысяч рублей).

«Результаты исследования покажут недостаток или избыток витаминов и минералов, после чего врач посоветует, как скорректировать диету с использованием витаминно-минеральных комплексов», — сказала Филоненко.