Передвижные аптеки заработают в России

Продажу лекарств разрешат в передвижных аптечных пунктах в экспериментальном порядке с 1 июня 2026 года, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, передвижной аптечный пункт должен иметь статус структурного подразделения стационарной аптеки и финансироваться за ее счет. Им запрещено обслуживать население в тех местах, где есть обычные аптеки.

Передвижным аптекам будет запрещено торговать определенными медикаментами — в частности, требующими специальных условий хранения, а также с сильнодействующими ингредиентами, иммунобиологическими и радиофармацевтическими препаратами.

Разрешенный президентом эксперимент продлится до начала июня 2029 года. По его итогам будут сделаны выводы о том, способны ли передвижные аптеки изменить ситуацию с доступностью лекарств в малых и отдаленных населенных пунктах.

Обсуждение (2)
Топ комментариев

Uynachalnica

Много знал, вот сердце и не выдержало...

Peperz

Кому эти социологи про рейтинг рассказывают?Вопрос чисто риторический.

Uynachalnica

А недавно было, что бизнес не облагают данью. Свое то подтянуть не хочет?

Danilon

Когда человек делает гадости сразу многим людям, то это часто вредит здоровью. И не надо оправдываться...