Как предотвратить снижение силы с возрастом

Грамотно организованные тренировки с обязательной разминкой помогут предотвратить снижение силы и выносливости с возрастом, рассказал ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского Университета Таулан Гедиев.

Правильная разминка создает условия, при которых сила и функция мышц могут сохраняться и расти с возрастом. Когда человек тренируется регулярно и без травм, мышцы получают стабильную нагрузку, поддерживается их масса, сохраняется подвижность суставов и координация, сказал Гедиев в интервью «Газете.ру».

«Это напрямую замедляет возрастное снижение силы и выносливости. На практике люди, которые годами тренируются без резких перегрузок, регулярно двигаются и уделяют внимание профилактике травм, значительно дольше сохраняют хорошую физическую форму», — пояснил эксперт.

Он отметил, что ключ к силе с возрастом — не разовая разминка, а системные, разумные и дозированные тренировки без перегрузок и с уважением к возможностям собственного организма.

«Главный посыл простой: спорт действительно продлевает активную жизнь, но только если подходить к нему с головой. Занимайтесь регулярно, правильно разминайтесь перед нагрузкой и увеличивайте ее объемы постепенно», — заключил врач.

