Врач дала совет, как снова не растолстеть после похудения

Доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как избежать эффекта йо-йо — циклического процесса похудения и последующего набора веса, напоминающего движение одноименной игрушки.

«Многие проходят один и тот же сценарий: диета — минус несколько килограммов — возвращение к привычной жизни — вес возвращается. Иногда — с запасом. Это и есть эффект йо-йо — повторяющиеся циклы снижения и набора веса», — написала Павлова в своем телеграм-канале.

По ее словам, ученые обратили внимание на то, что происходит после похудения. Анализ показал, что когда вес после диеты возвращается снова и снова, организм начинает «играть на опережение»: он легче накапливает жир и сложнее расстается с ним при следующих попытках похудения.

В итоге формируется замкнутый круг. Павлова дала несколько простых советов, как избежать этого мучительного цикла:

Откажитесь от перекусов. Достаточно трех основных приемов пищи. При условии, что вы ведете обычный образ жизни и не расходуете очень много калорий на тяжелый физический труд или на высокоинтенсивные занятия спортом;

Не отвлекайтесь во время еды — на телефоны, компьютеры и прочее. Так человек, не получая эмоционального удовлетворения от еды, съедает неосознанно больше;

Жуйте тщательно. Если научитесь пережевывать пищу так, чтобы она превращалась в густую жидкость, то эффект йо-йо вам не грозит;

Последний прием пищи должен быть до 19.00. Лучше остаться без ужина, чем поесть после 21 часа, тем более делать это регулярно;

Пейте воду чаще, чем едите. Тогда лишний вес перестанет беспокоить в любом возрасте, при любом уровне половых гормонов, снижение которых с возрастом, связывают с однозначным набором весом.