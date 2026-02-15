НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач дала совет, как снова не растолстеть после похудения

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Умные весы
Фото: © Sibnet.ru

Доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как избежать эффекта йо-йо — циклического процесса похудения и последующего набора веса, напоминающего движение одноименной игрушки.

«Многие проходят один и тот же сценарий: диета — минус несколько килограммов — возвращение к привычной жизни — вес возвращается. Иногда — с запасом. Это и есть эффект йо-йо — повторяющиеся циклы снижения и набора веса», — написала Павлова в своем телеграм-канале.

По ее словам, ученые обратили внимание на то, что происходит после похудения. Анализ показал, что когда вес после диеты возвращается снова и снова, организм начинает «играть на опережение»: он легче накапливает жир и сложнее расстается с ним при следующих попытках похудения. 

В итоге формируется замкнутый круг. Павлова дала несколько простых советов, как избежать этого мучительного цикла:

Откажитесь от перекусов. Достаточно трех основных приемов пищи. При условии, что вы ведете обычный образ жизни и не расходуете очень много калорий на тяжелый физический труд или на высокоинтенсивные занятия спортом;

Не отвлекайтесь во время еды — на телефоны, компьютеры и прочее. Так человек, не получая эмоционального удовлетворения от еды, съедает неосознанно больше;

Жуйте тщательно. Если научитесь пережевывать пищу так, чтобы она превращалась в густую жидкость, то эффект йо-йо вам не грозит;

Последний прием пищи должен быть до 19.00. Лучше остаться без ужина, чем поесть после 21 часа, тем более делать это регулярно;

Пейте воду чаще, чем едите. Тогда лишний вес перестанет беспокоить в любом возрасте, при любом уровне половых гормонов, снижение которых с возрастом, связывают с однозначным набором весом.

Еще по теме
Какие фрукты нельзя хранить в холодильнике
Сколько блинов съедают россияне на Масленицу
Когда сыр с плесенью опасен для организма
Доктор Мясников призвал россиян перейти на простую пищу
смотреть все
Жизнь #Еда #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
Дуров прокомментировал замедление Telegram в России
Россия перезапустит два автомобильных завода
Игра Escape from Tarkov открыла сезон охоты на уток
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
18
Песков рассказал о популярности Путина «от мала до велика»
12
Китай назвал «идеальное оружие» России против санкций
11
Второй авианосец США направился к берегам Ирана
11
Зеленский признался, что ждет смерти Путина
11
Появилась новая версия смерти Навального