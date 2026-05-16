Россию признали «кофейной» страной

Кофе обогнал чай по популярности среди россиян и занял место традиционного утреннего и делового напитка, сообщила доцент кафедры торговой политики РЭУ и кандидат экономических наук Светлана Ильяшенко.

Специалист напомнила в интервью ТАСС, что еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека, а к 2021 году выросло более чем в десять раз — до 2,1 килограмма.

Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая — на 4%. Ильяшенко связала это не только с экономическими причинами, но и с изменением потребительских привычек.

Постепенно россияне перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам. Развитию кофейной культуры также способствовали урбанизация и появление нового социального ритуала.

Активно развивались сетевые заведения, благодаря которым качественный зерновой кофе стал доступен практически в каждом городе. В итоге кофе занял нишу утреннего и делового напитка, которая раньше принадлежала чаю.