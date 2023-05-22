Кокорин привел «Арис» к чемпионству

Клуб «Арис» из Лимасола, за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, впервые в истории стал чемпионом Кипра.

«Арис» оформил досрочную победу за тур до конца национального первенства. Он стал недосягаем для соперников, после того как АПОЭЛ уступил «Аполлону».

Победа в национальном первенстве дает команде право сыграть в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Кокорин играет за «Арис» с 2022 года на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В этом сезоне он признан лучшим футболистом чемпионата Кипра.

«Без всякого высокомерия скажу: я сыграл здесь со всеми клубами и понимал, что "Арис" — самая сильная команда. Где-то был важен момент удачи и фортуны. В декабре они были не на нашей стороне. Шесть-семь игр не могли выиграть, не могли забить. Но по игре в этом сезоне равных на Кипре вообще не было», — сказал Кокорину «Чемпионату».