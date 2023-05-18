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Тяжелоатлеты заявили, что IWF записала их в преступники

Источник:
Sibnet.ru
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Требования Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) к российским спортсменам — это дискриминация, «запись в преступники» и атлеты не намерены участвовать в этом балагане, заявил глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

IWF разработала по критериям МОК правила для россиян. Спортсмены должны выступать только в серой форме, а также заполнять декларацию о том, что они не высказывались в поддержку боевых действий на Украине и не имеют связей с вооруженными силами или силовыми структурами. За нарушения нейтрального статуса спортсменам грозит штраф до 5 тысяч долларов, федерации — до 100 тысяч долларов.

«Предлагаемая система санкций и штрафов выглядит попыткой за счет российских и белорусских спортсменов поправить финансовое положение IWF и трудоустроить бесхозных международных чиновников. Создается впечатление, что помимо очевидной дискриминации всех наших спортсменов сразу записали в преступники, по которым будут постоянно проводиться некие расследования», — заявил Агапитов ТАСС.

Глава федерации добавил, что российские спортсмены не планируют выступать в таких «балаганах, которые лишь по какому-то недоразумению сейчас называются чемпионатами мира и континентальными первенствами».

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