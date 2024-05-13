Первый российский триатлонист на Олимпиаде погиб в 43 года

Чемпион России по триатлону, бывший главный тренер сборный и участник Олимпиад Игорь Сысоев погиб в ДТП в 43 года, сообщила пресс-служба Федерации триатлона России.

Авария произошла в воскресенье утром на трассе Новороссийск — Керчь. Сысоев за рулем Voyah нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Водитель внедорожника скончался на месте от полученных травм до приезда скорой, пассажирку легковушки госпитализировали.

Сысоев — первый представитель отечественного мужского триатлона, завоевавший право участия в Олимпийских играх и вошедший в первую пятерку на чемпионатах мира по триатлону на олимпийской дистанции.

Спортсмен на Играх в Афинах (2004 год) показал 15-й результат, а в Пекине (2008 год) стал девятым. Сысоев был главным тренером команды в 2017-2020 годах.