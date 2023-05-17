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Фетисов возмутился показом ЧМ по хоккею в России

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что возмущен тем, что чемпионат мира по хоккею показывают на российском телевидении.

«Я возмущен, что мы показываем сейчас этот турнир, еще и обсуждаем. Считаю, что это очень неправильно», — сказал Фетисов изданию «ВсеПроСпорт».

Он добавил, что не интересуется тем, как проходит чемпионат без России.

Мировое первенство показывают на телеканалах «Матч ТВ». Групповой этап проходит с 12 по 23 мая, плей-офф стартует с 25 мая. Турнир завершится в воскресенье, 28 мая.

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