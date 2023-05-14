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Овечкина догнали по числу голов в плей‑офф НХЛ

Источник:
ТАСС
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Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин
Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин
Фото: All-Pro Reels / CC BY-SA 2.0

Форвард «Далласа» Джо Павелски сравнялся по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли с капитаном «Вашингтона» россиянином Александром Овечкиным.

Павелски забросил 72-ю шайбу в карьере в плей-офф НХЛ. Павелски и Овечкин теперь делят первое место по голам в Кубке Стэнли среди действующих игроков, приводит ТАСС статистику НХЛ.  

Лучшим по этому показателю за историю лиги является канадец Уэйн Гретцки (122 гола).

Павелски 38 лет. Он выступает за «Даллас» с 2019 года. В составе сборной США Павелски стал серебряным призером Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

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