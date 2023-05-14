Овечкина догнали по числу голов в плей‑офф НХЛ

Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин
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Форвард «Далласа» Джо Павелски сравнялся по заброшенным
шайбам в Кубке Стэнли с капитаном «Вашингтона» россиянином Александром
Овечкиным.
Павелски забросил 72-ю шайбу в карьере в плей-офф НХЛ.
Павелски и Овечкин теперь делят первое место по голам в Кубке Стэнли среди
действующих игроков, приводит ТАСС статистику НХЛ.
Лучшим по этому показателю за историю лиги является канадец
Уэйн Гретцки (122 гола).
Павелски 38 лет. Он выступает за «Даллас» с 2019 года. В
составе сборной США Павелски стал серебряным призером Олимпийских игр 2010 года
в Ванкувере.