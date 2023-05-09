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Месси признали лучшим спортсменом года

Источник:
Sibnet.ru
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Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лауреатом премии Laureus World Sports Awards в категории «Лучший спортсмен».

Данную награду неофициально называют спортивным «Оскаром». В этом году ее также получила сборная Аргентины по футболу — как «Лучшая команда года».

Таким образом, Месси стал первым в истории футболистом, которому удалось завоевать награду Laureus сразу в двух категориях — индивидуально и в составе команды.

Национальная команда Аргентины стала победительницей чемпионата мира, прошедшего в конце 2022 года в Катаре. В финале она нанесла поражение сборной Франции.

Приз лучшему новичку получил испанский теннисист Карлос Алькарас, который на данный момент занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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