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Костомаров впервые после госпитализации вышел на связь

Источник:
Sibnet.ru
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Роман Костомаров
Фото: © @romankostomarovrs

Олимпийский чемпион Турина-2006, фигурист Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации с тяжелой пневмонией в январе.

«Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал Костомаров в одной из соцсетей.

Он поблагодарил всех, кто переживал за него.

Костомарова госпитализировали 10 января с тотальным поражением легких с минимальным шансом на выживание. Фигурист перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта.

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