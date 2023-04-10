Омский «Авангард» завершил борьбу за Кубок Гагарина

Омский «Авангард» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии казанскому «Ак Барсу» со счетом 4-1.

«Ак Барс» в пятом матче финала Восточной конференции обыграл «Авангард» со счетом 3:2. У победителей голами отметились Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук и Вадим Шипачев. У проигравших отличились Алексей Береглазов и Рид Буше.

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-1. Его соперником по финалу станет петербургский СКА или московский ЦСКА.

«Барсы» в пятый раз в истории вышли в финал Кубка Гагарина. Казанцы выигрывали трофей в сезонах-2008/09, 2009/10 и 2017/18.

«Ястребы» трижды выходили в финал Кубка Гагарина (2012, 2019, 2021) и выигрывали трофей в 2021 году.