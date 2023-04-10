НАВЕРХ

Омский «Авангард» завершил борьбу за Кубок Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
213 0
«Авангард» и «Ак Барс» в полуфинале Кубка Гагарина
Фото: © ХК «Авангард»

Омский «Авангард» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии казанскому «Ак Барсу» со счетом 4-1.

«Ак Барс» в пятом матче финала Восточной конференции обыграл «Авангард» со счетом 3:2. У победителей голами отметились Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук и Вадим Шипачев. У проигравших отличились Алексей Береглазов и Рид Буше.

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-1. Его соперником по финалу станет петербургский СКА или московский ЦСКА.

«Барсы» в пятый раз в истории вышли в финал Кубка Гагарина. Казанцы выигрывали трофей в сезонах-2008/09, 2009/10 и 2017/18.

«Ястребы» трижды выходили в финал Кубка Гагарина (2012, 2019, 2021) и выигрывали трофей в 2021 году.

Еще по теме
Отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова нашли погибшим
Пропал отец хоккеиста-рекордсмена Матвея Мичкова
Фраза тренера «Авангарда» о девочках вызвала недовольство журналистки
Впервые в НХЛ сыграли 60 россиян за сезон
смотреть все
Спорт #Хоккей #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вяльбе предрекла раскол в обществе из‑за Олимпиады без флага
05.04.2023 17:56
info.sibnet.ru
Роднина сравнила возвращение пива на стадионы с подачкой собакам
31.03.2023 15:26
info.sibnet.ru
Фигурист Костомаров стал самостоятельно дышать
19.03.2023 21:35
info.sibnet.ru
Женщинам в Берлине разрешили плавать в бассейнах топлес
10.03.2023 14:35
Девушка дня
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Подчинить время: самый простой способ планирования
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Три, девять и 40 дней: что едят на поминках
Все статьи
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Alhazred

Где это она опровергла? Так, жалобно мычала, что она не совсем в курсе. Но ты то я полагаю в генштабе...

GammiPluh

скоро уже будут говорить про "всего лишь миллион", а вы все про 10 тысяч миру рассказываете

GammiPluh

Все верно... по итогу Украина погибнет, ее растащат на части под разными предлогами

MuCbE

Опровергла она сама.... АХаххах, ей сказали "ля, ща эти холопы из 404 разноются, скажите что все не так"...