Министр спорта раскритиковал Карпина

Министр спорта России Олег Матыцин осудил главного тренера сборной России по футболу за высказанное безразличие к работе в национальной команде.
Карпин на пресс-конференции перед матчем России и Ирака заявил, что не держится за пост в национальной команде. «Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?» — сказал он.
«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков», — отреагировал Матыцин.
По словам министра, Валерию Карпину необходимо определиться «ты с нами — командой, болельщиками, Россией» или «сам по себе».
«Нужны правильные слова и лозунги — мы с вами, мы вместе, наверное, да. По поводу безразличия — об этом говорить даже не приходится. Мы вместе», — сказал Карпин на пресс-конференции после игры с Ираком.
Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года.
GammiPluhой, даже стыдно на сколько нам уже... эм... без разницы на санкции
AlhazredНа каком деле? Ты как че нить скажешь, всегда наиборот все)))
slavayninАх вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.
nifnifпотому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет