Министр спорта раскритиковал Карпина

Министр спорта России Олег Матыцин осудил главного тренера сборной России по футболу за высказанное безразличие к работе в национальной команде.

Карпин на пресс-конференции перед матчем России и Ирака заявил, что не держится за пост в национальной команде. «Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?» — сказал он.

«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков», — отреагировал Матыцин.

По словам министра, Валерию Карпину необходимо определиться «ты с нами — командой, болельщиками, Россией» или «сам по себе».

«Нужны правильные слова и лозунги — мы с вами, мы вместе, наверное, да. По поводу безразличия — об этом говорить даже не приходится. Мы вместе», — сказал Карпин на пресс-конференции после игры с Ираком.

Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года.