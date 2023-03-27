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Министр спорта раскритиковал Карпина

Источник:
Sibnet.ru
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Министр спорта России Олег Матыцин осудил главного тренера сборной России по футболу за высказанное безразличие к работе в национальной команде.

Карпин на пресс-конференции перед матчем России и Ирака заявил, что не держится за пост в национальной команде. «Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?» — сказал он.

«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков», — отреагировал Матыцин.

По словам министра, Валерию Карпину необходимо определиться «ты с нами — командой, болельщиками, Россией» или «сам по себе».

«Нужны правильные слова и лозунги — мы с вами, мы вместе, наверное, да. По поводу безразличия — об этом говорить даже не приходится. Мы вместе», — сказал Карпин на пресс-конференции после игры с Ираком.

Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года.

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Спорт #Футбол
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GammiPluh

ой, даже стыдно на сколько нам уже... эм... без разницы на санкции

Alhazred

На каком деле? Ты как че нить скажешь, всегда наиборот все)))

slavaynin

Ах вернисаж ах вернисаж,переобулась Я для вас.

nifnif

потому что на другом языке петь очень проблемно - никому не нужна будет