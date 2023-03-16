Ибрагимович станет самым возрастным игроком в истории отборов на Евро

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, пропустивший девять месяцев из-за травмы, вызван в сборную Швеции на мартовские матчи отбора на чемпионат Европы 2024 года. В этом случае он станет самым возрастным футболистом в истории этой части турнира.

Ибрагимовичу 41 год. В последний раз играл за сборную в марте прошлого года, когда Швеция уступила Польше (0:2) в стыковом матче к ЧМ-2022.

Если форвард выйдет на поле, то станет самым возрастным футболистом в истории отборочных турниров Евро. Сейчас рекорд принадлежит итальянскому голкиперу Дино Дзоффе, который в мае 1983 года сыграл против сборной Швеции в возрасте 41 года, трех месяцев и одного дня.

На его счету Ибрагимовичу 62 гола за 121 матч в национальной команде.

В первых матчах квалификации к Евро-2024 сборная Швеции сыграет с Бельгией (24 марта) и Азербайджаном (27 марта).