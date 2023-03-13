Хоккеисты «Сибири» рассказали о причинах неудачи в плей‑офф

Хоккеисты «Сибири» не считаю, что плохо играли в плей-офф, они признают некоторые ошибки, но в целом довольны сезоном. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции клуба по итогам сезона 2022/23.

«Наверное, всю удачу растратили в сезоне. <…> Мы заслуживали парочку матчей зацепить, не знаю почему», — сказал нападающий Валентин Пьянов на пресс-конференции.

Нападающий Александр Шаров считает, что только первый и последний матч в плей-офф они сыграли так, как нужно. Другие игры оказались провальными из-за эмоций и из-за того, что «Авангард», будучи сильным соперником, четко разобрали их игру.

ХК «Сибирь» в 1/8 Кубка Гагарина играла с омским «Авангардом». Новосибирская команда уступила омичам в серии со счетом 1:4. Единственную победу «Сибирь» одержала в первом матче со счетом 1:2 (ОТ).