Определились пары первого тура плей‑офф чемпионата КХЛ

Пары плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2022/23 определились в последний момент. Разница очков между некоторыми командами была минимальной, поэтому финальные игры и решили исход.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2022/23 самая неопределенная ситуация сложилась в Восточной конференции. Долгое время там не был ясен лидер. Только в конце регулярки казанский «Ак Барс» закрепился на первой строчке турнирной таблицы.

Другие команды до последнего меняли позиции в турнирной таблице. У некоторых команд было равное количество очков, поэтому положение в таблице зависело от побед в основное время.

В итоге, пары на плей-офф КХЛ 2023 года на Востоке определились в последний момент. В Западной конференции ситуация прояснилась гораздо раньше.

Пары 1/8 плей-офф Востока:

«Ак Барс» — «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» — «Адмирал»

«Авангард» — «Сибирь»

«Автомобилист» — «Металлург»

Пары 1/8 плей-офф Запада:

СКА — «Динамо» (Минск)

ЦСКА — «Северсталь»

«Локомотив» — «Витязь»

«Торпедо» — «Динамо» (Москва)