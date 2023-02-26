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Определились пары первого тура плей‑офф чемпионата КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал КХЛ

Пары плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2022/23 определились в последний момент. Разница очков между некоторыми командами была минимальной, поэтому финальные игры и решили исход.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2022/23 самая неопределенная ситуация сложилась в Восточной конференции. Долгое время там не был ясен лидер. Только в конце регулярки казанский «Ак Барс» закрепился на первой строчке турнирной таблицы.

Другие команды до последнего меняли позиции в турнирной таблице. У некоторых команд было равное количество очков, поэтому положение в таблице зависело от побед в основное время.

В итоге, пары на плей-офф КХЛ 2023 года на Востоке определились в последний момент. В Западной конференции ситуация прояснилась гораздо раньше.

Пары 1/8 плей-офф Востока:

«Ак Барс» — «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» — «Адмирал»
«Авангард» — «Сибирь»
«Автомобилист» — «Металлург»

Пары 1/8 плей-офф Запада:

СКА — «Динамо» (Минск)
ЦСКА — «Северсталь»
«Локомотив» — «Витязь»
«Торпедо» — «Динамо» (Москва)

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