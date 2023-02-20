Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол установила мировой рекорд в беге на 400 метров в помещении.

Спортсменка на зимнем чемпионате Нидерландов пробежала дистанцию за 49,26 секунды.

Она побила рекорд представительницы Чехословакии Ярмилы Кратохвиловой (49,59), который был установлен 7 марта 1982 года.

Бол 22 года, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, по два раза она становилась серебряным призером летнего и зимнего мирового первенства, трижды выигрывала чемпионат Европы и два раза — чемпионат Европы в помещении.