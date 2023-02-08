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Реформа ГТО: как изменятся правила сдачи на знак отличия

Источник:
Sibnet.ru
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сдача нормативов ГТО
Фото: © gto.ru
Правила сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО изменятся с 23 марта 2023 года. В частности, будут переработаны возрастные группы и сами нормативы.

Изменения разработаны специалистами Федерального научного центра физической культуры и спорта и утверждены Минспорта. Так, вместо 11 возрастных ступеней для сдачи ГТО появится 18.

По новым правилам сроки между знаками различия комплекса «Готов к труду и обороне» унифицированы для детей и сокращены в два раза для взрослых. В итоге для всех юных спортсменов от 6 до 19 лет установлены двухлетние временные отрезки между ступенями.

Так, для детей и подростков с весны будут предусмотрены не четыре возрастные ступени, а пять. Нормативы первой ступени ребята будут выполнять в 6-7 лет, а пятой — в 14-15 лет. Бывшая пятая ступень для школьников, которым исполнилось 16-17 лет, теперь станет шестой.

Уже присвоенные знаки отличия по-прежнему останутся действительны. Это важно для подростков, которых летом ждет приемная кампания в вузы. Обладатели золотых, серебряных и бронзовых знаков ГТО смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении.

Что для взрослых

Для взрослых с 20 до 69 лет будут доступны знаки отличия трех ступеней, а шаг с десяти лет сократится до пяти. Это позволит проверять свои физические навыки чаще. Раньше после 30-летия знак ГТО можно было получить только раз в десять лет.

Последнюю ступень оставили без изменений — в эту категорию входят все граждане старше 70 лет. Также не планируется менять дизайн знаков отличия — для старых и новых степеней с совпадающим номером они будут выглядеть абсолютно одинаково.

Какие изменения еще обсуждаются

Новая разбивка возрастных групп потребует корректировок по нормативам, пока они только разрабатываются экспертами. Планируется повысить планку для золотого знака отличия, немного понизить для бронзового и скорректировать виды испытаний для тестирования.

В частности, планируется внести в список обязательных дисциплин метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки. Также обсуждается введение инновационного норматива — управление беспилотником. Часть непопулярных видов могут убрать.

Государство полагает, что реформа ГТО повысит интерес к комплексу со стороны молодежи и сделает их подготовку к получению почетного знака более разносторонней.

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olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...

MuCbE

Японцы могут разве что еще один островок насыпать себе. Забиралки тупо нет, есть минимум 7 военных баз...