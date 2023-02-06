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Роману Костомарову грозит ампутация ноги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ледовые шоу Ильи Авербуха

Чемпиону Олимпиады в Турине в танцах на льду Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены.

«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счет», — цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Фигуристу могут ампутировать ногу по колено из-за прогрессирующей гангрены, некроза стопы и сепсиса, написали телеграм-канал Mash и 112. Сейчас некроз замечен на пальцах, пятке и начале стопы.

Врачи откладывают операцию из-за опасений, что Костомаров может ее не пережить из-за слишком тяжелого состояния.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января, позднее в тот же день его перевели в клинический центр «Коммунарка», где подключили к аппарату ЭКМО, который используется при развитии тяжелой дыхательной недостаточности. Через две недели фигуриста отключили от ЭКМО, но он остается на ИВЛ.

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Топ комментариев

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.