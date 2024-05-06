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Welt констатировала провал санкций против гражданской авиации РФ

Источник:
Welt am Sonntag
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Санкции, введенные Западом против российской гражданской авиации, провалились, пишет немецкая газета Welt am Sonntag, отмечая рост перевозок в России.

Ограничения, направленные на гражданскую авиацию России», были одними из первых санкций, введенных после начала специальной военной операции. Они должно были ударить государство в чувствительное место. На Западе надеялись, что отсутствие доступа к авиационным технологиям значительно ослабит Россию, говорится в статье.

Но статистика говорит об обратном. В 2023 году число внутренних перелетов в России составило 1 280 807. Это на 18 тысяч больше, чем было за год до этого.

Россия, как указывает газета, несмотря на запрет Евросоюза и США на поставки запчастей, по-прежнему может обслуживать и эксплуатировать самолеты западной разработки.

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