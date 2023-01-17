НАВЕРХ

Медведев нецензурно ответил болельщику на Australian Open

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Даниила Медведева

Российский теннисист Даниил Медведев грубо высказался в отношении болельщика в первом матче на Australian Open.

Медведев в первом круге победил американца Маркоса Гирона со счетом 6:0, 6:1, 6:2.

В концовке встречи россиянин отреагировал на выкрики одного из болельщиков и нецензурно предложил ему «отвалить».

Реплика Медведева попала в эфир трансляции Eurosport. Комментатор телеканала принес извинения за эпизод. По его словам, Медведев ответил болельщику негромко, но его фразу уловили микрофоны.

Медведев не в первый раз конфликтует с болельщиками. В финале против Рафаэля Надаля россиянин назвал болельщиков, которые специально кричали во время его подачи, людьми без мозгов, а также предложил судье громко объявить в микрофон, что тот, кто так делает, — идиот.

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pepelmetal

А может ещё и газ бесплатно хотят)))?

Невезучий

Надо после таких их хотелок, повысить плату.

Alhazred

Наглость она конечно второе счастье. Но полагаю счастья им этого не будет)))

mosquito__2010

Тихо всем ! Боярин слово молвить хочемо !