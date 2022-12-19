Безногий боец выиграл дебютный бой в ММА

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Родившийся без ног американец Зайон Кларк дебютировал в смешанных единоборствах — боец принял участие в турнире Gladiator Challenge.
В своем первом официальном поединке безногий боец ММА одержал победу над соотечественником Юджином Мюрреем единогласным решением судей.
Кларк родился с синдромом каудальной регрессии — это заболевание, которое выражается в недоразвитии нижней части тела. При каудальной регрессии ноги и таз уменьшены в размерах и деформированы, могут отсутствовать кости ног.
При этом боец без ног удерживает несколько рекордов Гиннеса: бег на руках на 20-метровой дистанции, прыжки на коробку с помощью рук и ромбовидные отжимания.
mosquito__2010Где ты был когда Беркут жгли со своими осуждениями ?
pepelmetalЗавтра Вуйки будут снова откалибированы!
mosquito__2010Могильщик украинского народа. Все же преступники у власти это огромная беда. Украинцев за людей совсем...
GammiPluhСам он конечно же не собирается воевать - но украинский народ пойдет и с доблестью весь погибнет