Безногий боец выиграл дебютный бой в ММА

Родившийся без ног американец Зайон Кларк дебютировал в смешанных единоборствах — боец принял участие в турнире Gladiator Challenge.

В своем первом официальном поединке безногий боец ММА одержал победу над соотечественником Юджином Мюрреем единогласным решением судей.

Кларк родился с синдромом каудальной регрессии — это заболевание, которое выражается в недоразвитии нижней части тела. При каудальной регрессии ноги и таз уменьшены в размерах и деформированы, могут отсутствовать кости ног.

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При этом боец без ног удерживает несколько рекордов Гиннеса: бег на руках на 20-метровой дистанции, прыжки на коробку с помощью рук и ромбовидные отжимания.