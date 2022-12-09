Нейросеть сгенерировала женские версии футболистов

Искусственный интеллект показал, как бы выглядели знаменитые футболисты, если бы были женщинами.

Фотографии футболистов через нейросеть пропустила интернет-платформа 9GAG. Пол поменяли четырем форвардам: Сон Хын Мину, Неймару, Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

Кореец Сон Хын Мин трижды признавался лучшим азиатским футболистом на международной арене, сейчас играет за клуб английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур». Неймар — один из самых известных футболистов в мире, представляет французский клуб «Пари Сен-Жермен».

Месси и Роналду долгое время спорят, кто же их них — лучший футболист всех времен. Аргентинец сейчас выступает за «ПСЖ», а португалец остался без клуба, разорвав контракт с «Манчестер Юнайтед».