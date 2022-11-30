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Женщина впервые станет главным судьей матча ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: El Loko Foto / CC BY 4.0

Французский арбитр Стефани Фраппар назначена главным судьей на матч между сборными Германии и Коста-Рики на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщила ФИФА.

Фраппар станет первой в истории женщиной, которая обслужит матч мужского чемпионата мира в качестве главного судьи.

Ассистентками Фраппар станут Неуза Бэк из Бразилии и Карен Диас Медина из Мексики. Четвертым рефери будет Саид Мартинес из Гондураса.

Фраппар 38 лет. Она стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч чемпионата Франции (2019), мужского еврокубка (Суперкубок УЕФА, 2019), Лиги чемпионов (2020), квалификации ЧМ/ЧЕ (2021) и финала Кубка Франции (2022). На ЧМ-2022 она работала четвертым арбитром во встрече первого тура группового этапа Польша — Мексика.

Матч между командами Германии и Коста-Рики пройдет 1 декабря. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

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