Новый сезон КХЛ стартует с игры ЦСКА и «Металлурга»

Матч между ЦСКА и «Металлургом», финалистами Кубка Гагарина, откроет сезон 2022/23 Континентальной хоккейной лиги.

Встреча ЦСКА и «Металлурга» пройдет в Москве, игра начнется в 19.00. Трансляцию матча покажут на каналах «Матч» и КХЛ.

Межсезонку команды провели наравне, у обеих команд 60% побед. Но букмекеры с небольшим преимуществом отдают победу ЦСКА, победителю прошлого сезона.

Со 2 сентября стартуют матчи регулярного чемпионата. В пятницу пройдет пять матчей:

«Автомобилист» — «Локомотив» (17.00 мск)

«Трактор» — «Северсталь» (17.00 мск)

«Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал» (19.00 мск)

«Спартак» — «Амур» (19.30 мск)

«Сочи» — «Сибирь» (19.30 мск)

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, с перерывом на полторы недели (с 8 декабря по 19 декабря). Плей-офф пройдет с 1 марта по 29 апреля.