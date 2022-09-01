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Новый сезон КХЛ стартует с игры ЦСКА и «Металлурга»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © cska_hockey, t.me/cska_hockey

Матч между ЦСКА и «Металлургом», финалистами Кубка Гагарина, откроет сезон 2022/23 Континентальной хоккейной лиги.

Встреча ЦСКА и «Металлурга» пройдет в Москве, игра начнется в 19.00. Трансляцию матча покажут на каналах «Матч» и КХЛ.

Межсезонку команды провели наравне, у обеих команд 60% побед. Но букмекеры с небольшим преимуществом отдают победу ЦСКА, победителю прошлого сезона.

Со 2 сентября стартуют матчи регулярного чемпионата. В пятницу пройдет пять матчей:

«Автомобилист» — «Локомотив» (17.00 мск)
«Трактор» — «Северсталь» (17.00 мск)
«Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал» (19.00 мск)
«Спартак» — «Амур» (19.30 мск)
«Сочи» — «Сибирь» (19.30 мск)

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, с перерывом на полторы недели (с 8 декабря по 19 декабря). Плей-офф пройдет с 1 марта по 29 апреля.

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