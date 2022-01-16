Российские фигуристы взяли все золото на чемпионате Европы

Российские фигуристы выиграли четыре золотые медали из четырех на чемпионате Европы, завершившемся в Таллине, также в активе национальной сборной три серебряные и две бронзовые награды.

Россияне на втором европейском первенстве подряд победили во всех дисциплинах. Они взяли девять из 12 разыгранных медалей.

В женском одиночном катании весь пьедестал заняли российские фигуристки. Золото выиграла Камила Валиева, серебро — Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова.

В соревновании танцоров первое место заняли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова, Иван Букин.

Победой россиян завершились выступления спортивных пар. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В мужском одиночном катании золото выиграл российский фигурист Марк Кондратюк.