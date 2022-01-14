Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Российские пары завоевали все медали на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли турнир, обновив сразу три мировых рекорда.

Евгения Тарасова — Владимир Морозов завоевали серебро. Александра Бойкова -- Дмитрий Козловский — бронзу.

Мишина и Галлямов установили три мировых рекорда: в короткой программе — 82.36 балла, произвольной — 157.46 и по сумме двух программ — 239.82.

До чемпионата Европы рекорды в произвольной программе и по сумме баллов принадлежали китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну.

Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. Они впервые приняли участие в чемпионате Европы, в прошлом году фигуристы выиграли чемпионат мира. В текущем сезоне пара победила на двух этапах серии Гран-при, турнире серии «Челленджер» в Финляндии и выиграла чемпионат России.