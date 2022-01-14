НАВЕРХ

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Источник:
Sibnet.ru
101 0
Фото: © ФФККР

Российские пары завоевали все медали на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли турнир, обновив сразу три мировых рекорда.

Евгения Тарасова — Владимир Морозов завоевали серебро. Александра Бойкова -- Дмитрий Козловский — бронзу.

Мишина и Галлямов установили три мировых рекорда: в короткой программе — 82.36 балла, произвольной — 157.46 и по сумме двух программ — 239.82.

До чемпионата Европы рекорды в произвольной программе и по сумме баллов принадлежали китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну.

Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. Они впервые приняли участие в чемпионате Европы, в прошлом году фигуристы выиграли чемпионат мира. В текущем сезоне пара победила на двух этапах серии Гран-при, турнире серии «Челленджер» в Финляндии и выиграла чемпионат России.

Еще по теме
Американский журналист сравнил учениц Тутберидзе со скисшим молоком
Бутырская увидела плюсы в участии на Олимпиаде небинарного фигуриста
Валиева заявила три четверных на чемпионате Европы
Уехавшему в США фигуристу Дмитриеву засчитали уникальный прыжок
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Дело оскорбившей полицейских чемпионки по плаванию дошло до суда
28.12.2021 12:04
info.sibnet.ru
Чемпионка мира Симонова заявила об увольнении после скандала с масками
24.12.2021 16:42
info.sibnet.ru
Губерниев назвал сумму для комфортной жизни в месяц
16.12.2021 11:37
info.sibnet.ru
Оглашено наказание конфликтовавшему из-за маски тренеру
11.12.2021 21:08
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Волшебные приметы и ритуалы Старого Нового года
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кармические отношения: как понять смысл союза
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Все статьи
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Disobedient

Средняя температура по больнице средняя зарплата средняя пенсия. Может на минимальную ориентироваться...

Иркут 69

На какие шиши шикуют..? Вопрос, впрочем риторический.

Алекс555

Вот так нам лапшу на уши и вешают каждый год.

Voland2

Сам себя не похвалишь, никто не догадается...
Sibnet.Ru